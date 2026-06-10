Lutto nel giornalismo è morto l’inviato Rai | la notizia è appena arrivata

È morto un inviato Rai. La notizia è stata diffusa di recente e ha suscitato un senso di vuoto tra colleghi e addetti ai lavori. Le redazioni e i corridoi delle emittenti si sono improvvisamente svuotati di quella presenza che, fino a poco prima, animava le giornate di lavoro. La scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ci sono notizie che arrivano piano, ma ti lasciano addosso un silenzio strano. Quelle che ti fanno pensare alle redazioni, alle dirette, ai corridoi pieni di voci e poi, all’improvviso, a un’assenza che pesa. E quando se ne va qualcuno che ha raccontato l’Italia per una vita, il vuoto si sente anche a casa, davanti alla tv. Nelle ultime ore il mondo dell’informazione si è fermato per un addio che ha colpito colleghi, amici e chiunque abbia incrociato quel modo di lavorare serio, misurato, mai sopra le righe. Uno di quei professionisti che non cercavano il riflettore, ma che in quel riflettore ci finivano perché erano affidabili. E perché sapevano raccontare i fatti. La notizia che ha scosso le redazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GRAVE LUTTO ALLA RAI: MORTO IL FAMOSO CONDUTTORE E VOLTO STORICO DELLA TV ITALIANA

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