gioco di scatole cinesi e degli incassi delle slot al fisco restavano spiccioli

Una frode fiscale da oltre 1,7 milioni di euro è stata scoperta in un giro di società intestate a prestanome e con frequenti passaggi di quote. Le indagini hanno evidenziato come gli incassi delle slot machine, gestite da queste società, non siano stati dichiarati al Fisco, portando a un'evasione significativa. Le autorità hanno sequestrato beni e avviato procedimenti legali contro i responsabili. La scoperta si inserisce in un quadro di attività illecite legate al gioco e alla gestione di società fittizie.

LUINO (Varese) Una presunta frode fiscale da oltre 1,7 milioni di euro, costruita attraverso un sistema di società intestate a prestanome e continui passaggi di quote societarie. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Varese al termine di un’indagine condotta nel settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette persone e alla richiesta di rinvio a giudizio. L’inchiesta, sviluppata dai militari della Compagnia di Luino, ha preso avvio da un’attività investigativa e di intelligence nei confronti di operatori economici attivi nella gestione di apparecchi AWP (Amusement With Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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