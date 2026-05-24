Il termine previsto per il riordino del settore del gioco d’azzardo legale è fissato nella legge delega fiscale del 2026. La questione centrale riguarda le slot machine, con le Regioni che esercitano pressione per modifiche e le opposizioni che sollevano critiche. La data stabilita rappresenta una scadenza formale che impone l’attuazione delle nuove norme, anche se i dettagli delle modifiche sono ancora oggetto di discussione.

Roma, 24 maggio 2026 - Il conto alla rovescia è partito davvero. E stavolta il tempo non è solo una variabile politica: è una scadenza scritta nero su bianco nella legge delega fiscale. Entro il 29 agosto 2026 il Governo Meloni dovrà completare il riordino della rete fisica dei giochi pubblici, la seconda e più delicata gamba della riforma dell’azzardo legale dopo quella sul gioco online già attuata con il decreto legislativo n. 41 del 2024. Sul tavolo del Ministero dell’Economia c’è la ridefinizione di un settore che nel 2025 ha toccato il record storico di 164,6 miliardi di euro di raccolta, con oltre 31 miliardi generati dalla sola rete fisica di Awp e Vlt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tensione sul riordino del gioco d’azzardo legale. Il nodo delle slot machine, il pressing delle Regioni e le accuse delle opposizioni

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