Abruzzo boom da 595 milioni al gioco | trionfo delle slot machine

In Abruzzo, le entrate derivanti dal gioco d'azzardo hanno raggiunto i 595 milioni di euro, con una forte prevalenza delle slot machine. Le slot rappresentano la maggior parte delle entrate generate dal settore, superando le altre forme di gioco, inclusi il digitale e le scommesse online. L’interesse per le sale fisiche di gioco risulta superiore rispetto a quello per le piattaforme digitali. I dati mostrano un trend stabile nel settore delle slot, con un impatto significativo sul bilancio regionale.

? Punti chiave Quanto pesano davvero le slot machine sul bilancio degli abruzzesi?. Perché l'interesse per le sale fisiche supera quello del digitale?. Come fa l'Abruzzo a superare la Sardegna nei volumi d'affari?. Quali sono le differenze tra chi gioca online e chi scommette?.? In Breve Abruzzo supera Sardegna con 571 milioni e Marche con 535 milioni di euro.. Interesse per le slot al 5° posto nazionale con 89 punti su 100.. Ricerca sale scommesse a 52 punti e casino online a 48 punti.. Italia spende 165 miliardi per il gioco alimentando 11,4 miliardi alle casse statali.. Nel 2025 gli abruzzesi hanno speso complessivamente 595 milioni di euro per il gioco, posizionando la regione all’undicesimo posto nella classifica nazionale secondo l’indice regionale del gioco 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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