Il Brasile e la Spagna sono state le squadre migliori nella prima parte del concorso generale che ha aperto l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento all’ Unipol Forum di Milano. Le verdeoro e le iberiche hanno eseguito due eccellenti esercizi con le cinque palle, entrambi valutati con un rimarchevole 28.050 (13.7 di D Score e 6.8 di esecuzione per le sudamericane, 13.6 come nota di partenza e 6.75 di pannello E per le europee). Alle spalle del binomio di testa si trovano la Bulgaria e la Cina (27.700), mentre l’Italia occupa la sesta posizione con il riscontro di 26.850 (13.2 per le difficoltà, 7.35 per l’artisticità, 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ginnastica ritmica, Farfalle in lotta per il podio in Coppa del Mondo. L’Italia tallona la Bielorussia a Milano

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RAFFAELI Sofia (ITA) BALL 28,7 - Apparatus Final - Italian National Championship 2026

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