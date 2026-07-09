Ginnastica ritmica la Coppa del Mondo sbarca a Milano | segui la diretta su Volare

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica si svolge a Milano durante un fine settimana. L’evento si svolge presso una struttura cittadina e vede la partecipazione di ginnaste provenienti da diversi paesi. La competizione include esercizi con nastri, cerchi e clavette, con le atlete che si esibiscono davanti a una giuria e al pubblico presente. La diretta dell’evento è trasmessa su Volare – Sportface Tv.

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica sbarca a Milano per un weekend che promette grandi emozioni: segui la live dell’evento su Volare – Sportface Tv La ginnastica ritmica si prepara a vivere un weekend di grande spettacolo ed emozioni a Milano. Dal 10 al 12 luglio, il Forum del capoluogo lombardo ospiterà l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2026, circuito che ha già fatto tappa a Sofia, Tashkent e Baku. Un appuntamento prestigioso che sarà un test generale pesante in vista dei Campionati Mondiali di Francoforte, in programma tra un mese, dove verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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