Ginnastica estetica di gruppo Fortebraccio doppio titolo Rappresenterà la nazionale

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra di ginnastica estetica di gruppo dell’ASD US B ha conquistato un doppio titolo e si prepara a rappresentare la nazionale. La stagione si è conclusa con risultati positivi a livello nazionale e internazionale, evidenziando le performance delle squadre Elite e Prestige. Le atlete hanno ottenuto riconoscimenti e premi in diverse competizioni, chiudendo un’annata di successi. La società si dice soddisfatta dei progressi raggiunti nel corso dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una stagione che si chiude con un bilancio ricco di soddisfazioni, sia nazionale che la stagione e internazionale per le squadre Elite e Prestige dell’ ASD US B. Fortebraccio, protagoniste nella Ginnastica Estetica di Gruppo sotto la guida della tecnica Marina Zoueva. Al termine delle quattro prove previste dal Campionato Italiano, entrambe le formazioni hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie: la squadra Elite nel Senior Long Program e la squadra Prestige nel Senior Short Program. Grazie a questi importanti risultati, l’ASD US B. Fortebraccio si conferma società di riferimento e leader in Italia nella disciplina della Ginnastica Estetica di Gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ginnastica estetica di gruppo fortebraccio doppio titolo rappresenter224 la nazionale
© Lanazione.it - Ginnastica estetica di gruppo. Fortebraccio, doppio titolo . Rappresenterà la nazionale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo nazionale: Michael Carta è campione d'ItaliaUn ginnasta nato nel 2012 ha vinto il titolo italiano nel campionato individuale allievi di ginnastica artistica maschile.

Trattamenti di chirurgia estetica senza alcun titolo: sequestrata clinica illegale, una donna indagata per esercizio abusivo della professioneUna clinica illegale è stata sequestrata durante un'operazione dei militari della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinata dalla Procura.

Argomenti più discussi: Ginnastica estetica di gruppo. Fortebraccio, doppio titolo . Rappresenterà la nazionale; Comune di Recco.

ginnastica estetica di gruppoGinnastica estetica di gruppo. Fortebraccio, doppio titolo . Rappresenterà la nazionaleUna stagione che si chiude con un bilancio ricco di soddisfazioni, sia nazionale che la stagione e internazionale per ... lanazione.it

ginnastica estetica di gruppoFortebraccio regina della ginnastica estetica di gruppo: doppio titolo italianoSi chiude con un bilancio ricco di soddisfazioni la stagione agonistica nazionale e internazionale delle squadre Elite e Prestige dell’Asd Us B. Fortebraccio, protagoniste nella ginnastica estetica di ... umbria24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web