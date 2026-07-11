Ginnastica estetica di gruppo Fortebraccio doppio titolo Rappresenterà la nazionale
La squadra di ginnastica estetica di gruppo dell’ASD US B ha conquistato un doppio titolo e si prepara a rappresentare la nazionale. La stagione si è conclusa con risultati positivi a livello nazionale e internazionale, evidenziando le performance delle squadre Elite e Prestige. Le atlete hanno ottenuto riconoscimenti e premi in diverse competizioni, chiudendo un’annata di successi. La società si dice soddisfatta dei progressi raggiunti nel corso dell’anno.
Una stagione che si chiude con un bilancio ricco di soddisfazioni, sia nazionale che la stagione e internazionale per le squadre Elite e Prestige dell’ ASD US B. Fortebraccio, protagoniste nella Ginnastica Estetica di Gruppo sotto la guida della tecnica Marina Zoueva. Al termine delle quattro prove previste dal Campionato Italiano, entrambe le formazioni hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie: la squadra Elite nel Senior Long Program e la squadra Prestige nel Senior Short Program. Grazie a questi importanti risultati, l’ASD US B. Fortebraccio si conferma società di riferimento e leader in Italia nella disciplina della Ginnastica Estetica di Gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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