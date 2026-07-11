Ginnastica estetica di gruppo Fortebraccio doppio titolo Rappresenterà la nazionale

Notizia in breve

La squadra di ginnastica estetica di gruppo dell’ASD US B ha conquistato un doppio titolo e si prepara a rappresentare la nazionale. La stagione si è conclusa con risultati positivi a livello nazionale e internazionale, evidenziando le performance delle squadre Elite e Prestige. Le atlete hanno ottenuto riconoscimenti e premi in diverse competizioni, chiudendo un’annata di successi. La società si dice soddisfatta dei progressi raggiunti nel corso dell’anno.