La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo nazionale | Michael Carta è campione d' Italia
Un ginnasta nato nel 2012 ha vinto il titolo italiano nel campionato individuale allievi di ginnastica artistica maschile. La finale si è svolta a Montevarchi, dove ha superato gli avversari in un confronto serrato. La Ginnastica Petrarca celebra questa vittoria, che arriva dopo una gara disputata con determinazione e precisione. La vittoria si aggiunge ai successi della società in ambito nazionale.
La Ginnastica Petrarca vince il titolo italiano con Michael Carta. Il giovane ginnasta, nato nel 2012, ha trionfato alla finale nazionale del Campionato individuale allievi di ginnastica artistica maschile dopo un serrato confronto sulla pedana di Montevarchi con i migliori coetanei della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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