La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo nazionale | Michael Carta è campione d' Italia

Notizia in breve

Un ginnasta nato nel 2012 ha vinto il titolo italiano nel campionato individuale allievi di ginnastica artistica maschile. La finale si è svolta a Montevarchi, dove ha superato gli avversari in un confronto serrato. La Ginnastica Petrarca celebra questa vittoria, che arriva dopo una gara disputata con determinazione e precisione. La vittoria si aggiunge ai successi della società in ambito nazionale.