Trattamenti di chirurgia estetica senza alcun titolo | sequestrata clinica illegale una donna indagata per esercizio abusivo della professione

Una clinica illegale è stata sequestrata durante un'operazione dei militari della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinata dalla Procura. Una donna di nazionalità ucraina, coinvolta nell’indagine, è stata iscritta nel registro degli indagati per aver esercitato illegalmente trattamenti di chirurgia estetica senza averne i titoli necessari. La struttura era attiva senza autorizzazioni e senza personale qualificato.

Nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è stata individuata una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica. La professionista improvvisata operava all’interno di uno studio privato, in assenza di titolo e di qualsiasi autorizzazione sanitaria, allestito completamente in nero all’interno della propria abitazione, situata in provincia di Bergamo. I principali trattamenti chirurgici che venivano eseguiti sui clienti erano blefaroplastica, filler labbra, rinofiller e iniezioni di tossina botulinica, tutti effettuati mediante sostanze la cui provenienza è ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Endocrinóloga: Por Esto Engordas Aunque lo Gagas Todo Bien. Ozempic, Hormonas y Menopausia

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