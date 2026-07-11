Ginnastica | doppietta azzurra in Cdm di ritmica a Milano argento Raffaeli e Dragas bronzo

Notizia in breve

Alla World Cup di Ginnastica Ritmica a Milano, l'Italia conquista due medaglie. La campionessa azzurra Sofia Raffaeli si è classificata seconda nell'all-around, portando a casa l'argento. Insieme a lei, un'altra atleta azzurra ha ottenuto il bronzo, mentre un'altra ha concluso la gara con l'argento. La manifestazione si è svolta all’Unipol Forum di Milano e ha visto le ginnaste italiane protagoniste.