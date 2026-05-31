LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette Dragas quarta alla palla
Durante gli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha conquistato una medaglia di bronzo alla finale del cerchio. L’atleta italiana ha poi tentato di ottenere risultati anche con il nastro e le clavette, mentre Dragas si è classificata quarta nella prova alla palla. Alle 12.13 si è svolta la finale alle clavette con Raffaeli in gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13: E’ il momento della finale alle clavette con Sofia Raffaeli. Queste le protagoniste: Mariia Borisova (Russia) Alona Tal Franco (Israele) Liliana Lewinska (Polonia) Daniela Munits (Israele) Alba Bautista (Spagna) Sofia Raffaeli (Italia) Stiliana Nikolova (Bulgaria) Amalia Lica (Romania) 12.12. Questa la classifica della gara alla palla: 1 Darja Varfolomeev (Germania) 29.550 2 Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.550 3 Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.850 4 Tara Dragas (Italia) 28.250 5 Daniela Munits (Israele) 27.550 6 Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 27.050 7 Alina Harnasko (Bielorussia) 24.500 8 Eva Brezalieva (Bulgaria) 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026
Notizie e thread social correlati
LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavetteUna ginnasta russa ottiene un punteggio di 28, migliorando rispetto alle qualificazioni, senza commettere errori.
LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è bronzo al cerchio! Ora Tara Dragas alla pallaDurante gli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale al cerchio.
Temi più discussi: LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresce; LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas in gara nelle finali di specialità; Sofia Raffaeli e Tara Dragas faticano nella finale degli Europei. Varfolomeev reginetta della ritmica, dominio all-around; Dove vedere in tv Sofia Raffaeli oggi, Europei ginnastica ritmica 2026: orario e streaming finale all-around.
?Campionati Europei di Ginnastica Ritmica. Le nostre grandi Atlete ? Sofia Raffaeli e ? Tara Dragas hanno già passato il turno e si lanceranno domani alla conquista di medaglie. È tutto in diretta sulla Rai Giusto sostenere queste eccellenze assolute. Cioè S facebook
LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: subito Sofia Raffaeli al cerchioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09: Va nettamente in testa la spagnola Bautista che, senza errori, totalizza 28.250 e si candida per un posto ... oasport.it
LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a tra poco per la gara a squadre. 13.07. oasport.it