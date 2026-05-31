LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette Dragas quarta alla palla

Notizia in breve

Durante gli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha conquistato una medaglia di bronzo alla finale del cerchio. L’atleta italiana ha poi tentato di ottenere risultati anche con il nastro e le clavette, mentre Dragas si è classificata quarta nella prova alla palla. Alle 12.13 si è svolta la finale alle clavette con Raffaeli in gara.