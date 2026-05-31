Sofia Raffaeli ha conquistato il bronzo al cerchio agli Europei di ginnastica ritmica. L’atleta italiana si è poi lanciata nel tentativo di migliorare il punteggio al nastro. Dragas si è piazzata quarta alla prova alla palla. A metà mattinata, la bulgara Nikolova guida con un punteggio di 29.750, risultato che le vale il primo posto provvisorio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48: La bulgara Nikolova totalizza il punteggio di 29.750 che significa primo posto provvisorio. Ora Lica per chiudere 12.44: Sofia Raffaeli totalizza il punteggio di 26.650 che signfiica sesto e ultimo posto. Non è riuscita a ripetere la prova della qualificazione. Ora Nikolova 12.43: Qualche piccola sbavatura per Sofia Raffaeli che però non ha commesso errori gravi. Vediamo il punteggio 12.40: La spagnola Bautista ottiene il punteggio di 27.150 che significa quinto e ultimo posto provvisorio. Ora Sofia Raffaeli 12.39: perdita per la spagnola che si tira fuori dalla lotta per le medaglie 12.35: Senza errori di sorta la israeliana Muniyts totalizza un punteggio di 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova al nastro. Dragas quarta alla palla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette. Dragas quarta alla pallaDurante gli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha conquistato una medaglia di bronzo alla finale del cerchio.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavetteUna ginnasta russa ottiene un punteggio di 28, migliorando rispetto alle qualificazioni, senza commettere errori.

Temi più discussi: LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas in gara nelle finali di specialità; LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresce; Sofia Raffaeli e Tara Dragas faticano nella finale degli Europei. Varfolomeev reginetta della ritmica, dominio all-around; Dove vedere in tv Sofia Raffaeli oggi, Europei ginnastica ritmica 2026: orario e streaming finale all-around.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette. Dragas quarta alla pallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09: Va nettamente in testa la spagnola Bautista che, senza errori, totalizza 28.250 e si candida per un posto ... oasport.it

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a tra poco per la gara a squadre. 13.07. oasport.it