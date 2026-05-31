LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova al nastro Dragas quarta alla palla

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sofia Raffaeli ha conquistato il bronzo al cerchio agli Europei di ginnastica ritmica. L’atleta italiana si è poi lanciata nel tentativo di migliorare il punteggio al nastro. Dragas si è piazzata quarta alla prova alla palla. A metà mattinata, la bulgara Nikolova guida con un punteggio di 29.750, risultato che le vale il primo posto provvisorio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48: La bulgara Nikolova totalizza il punteggio di 29.750 che significa primo posto provvisorio. Ora Lica per chiudere 12.44: Sofia Raffaeli totalizza il punteggio di 26.650 che signfiica sesto e ultimo posto. Non è riuscita a ripetere la prova della qualificazione. Ora Nikolova 12.43: Qualche piccola sbavatura per Sofia Raffaeli che però non ha commesso errori gravi. Vediamo il punteggio 12.40: La spagnola Bautista ottiene il punteggio di 27.150 che significa quinto e ultimo posto provvisorio. Ora Sofia Raffaeli 12.39: perdita per la spagnola che si tira fuori dalla lotta per le medaglie 12.35: Senza errori di sorta la israeliana Muniyts totalizza un punteggio di 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavetteUna ginnasta russa ottiene un punteggio di 28, migliorando rispetto alle qualificazioni, senza commettere errori.

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