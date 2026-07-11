Mario Gila è diventato ufficialmente un nuovo difensore del Milan. All'uscita da Casa Milan, ha spiegato di essere stato nervoso durante la firma, motivo per cui ha scelto il club. La sua presentazione è avvenuta ieri, con un annuncio ufficiale. Gila ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza e ha commentato di aver sentito una forte emozione nel momento della firma.

Mario Gila è da ieri un nuovo difensore del Milan ( qui il comunicato con tutti i dettagli ). Una gioia importante per lo spagnolo che ieri, all'uscita da Casa Milan, ha parlato a noi di Pianeta Milan entusiasta della nuova avventura ( qui le sue parole ). L'ormai ex Lazio ha rilasciato un'intervista anche ai colleghi di Milan TV. Ecco perché ha scelto il Milan come nuova tappa della sua carriera: "Ho scelto il Milan perché per me è una delle squadre più forti a livello mondiale. La storia del club, quello che lo circonda, è quello di cui ho bisogno per arrivare al potenziale giusto". promowebapp Le ambizioni di Gila e l'emozione di San Siro. Gila ha parlato anche delle prospettive in vista della prossima stagione: "Si possono fare tante cose belle e puntare a tanti obiettivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Gila si prende il Milan e confessa: "Ero nervoso, ecco perché ho scelto questo club"

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