Dal ritiro con la nazionale svizzera, Ardon Jashari ha spiegato di aver scelto il numero 14 come omaggio a un ex calciatore. Ha dichiarato che il numero rappresenta un ricordo personale e un segno di rispetto. Jashari, centrocampista del Milan, ha aggiunto che il numero ha un significato speciale per lui e lo accompagna nella sua carriera. La scelta è stata comunicata attraverso un post sui social.

Il conto alla rovescia per il mondiale è ormai iniziato da tempo e, con il passare dei gironi, sta arrivando al termine. In casa Svizzera i riflettori sono tutti puntati su Ardon Jashari. Il centrocampista del Milan, arrivato l'estate scorsa, si prepara a giocare la competizione da vero protagonista. «Il nostro magazziniere mi ha chiamato per dirmi quale numero fosse libero. Io allora ho scelto la maglia 14 perché il mio compagno al Milan in questa stagione è stato Luka Modric, proprio con quel numero». Le parole di Jashari testimoniano la grande stima e ammirazione che prova nei confronti di Luka Modric, testimoniando soprattutto l'impatto che il croato ha avuto nello spogliatoio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l’omaggio di Jashari: “Ecco perchè ho scelto il numero 14”

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