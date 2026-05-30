Luca Koleosho ha raccontato come ha scoperto il Milan, condividendo i dettagli del suo interesse per il club. Ha spiegato di aver iniziato a seguire il team durante la sua crescita e di aver sviluppato una passione per i colori rossoneri nel corso degli anni. Koleosho ha anche parlato delle sue emozioni legate all’ammirazione per il club e del modo in cui questa passione si è consolidata nel tempo. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista recente.

Luca Koleosho, attaccante del Paris FC ma in prestito dal Burnley, è uno dei punti di forza della Nazionale Under-21 Italiana e si è voluto raccontare in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il giovane ha toccato varie tematiche, tra cui il suo forte amore per il Milan. "Non chiedetemi di scegliere tra un piatto di pasta o il jolof, tra la pizza e il suya. Per me sono i sapori e la cultura della mia vita. E mi piace anche l’hamburger americano. Mia mamma è canadese, ma originaria di Campobasso. Mio papà è nato in Nigeria e cresciuto negli Stati Uniti. Sono orgoglioso delle mie origini, per me è solo normalità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Koleosho si confessa: “Ecco come ho scoperto il Milan”

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