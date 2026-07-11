Gila-Milan è ufficiale | visite idoneità e firma completano il trasferimento dalla Lazio

Il trasferimento di Mario Gila dal club di provenienza al Milan si è concluso con la firma del contratto. Il difensore spagnolo ha svolto le visite mediche e ha superato i controlli di idoneità prima di ufficializzare il passaggio. La società rossonera ha comunicato l’avvenuto trasferimento, che ora è completo. Gila si unisce così alla rosa del club, dopo aver completato tutte le procedure richieste per il trasferimento.

È arrivata anche l’ufficialità: Mario Gila è un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo ha completato nella giornata odierna l’intero iter che ha sancito il suo trasferimento in rossonero, un percorso scandito da tre passaggi precisi: prima le visite mediche, poi l’ottenimento dell’idoneità sportiva e infine la firma del contratto nella sede di Casa Milan. Un altro rinforzo per la difesa di Amorim. Il centrale lascia così la Lazio per iniziare una nuova avventura agli ordini di Ruben Amorim, che aggiunge un tassello di peso al proprio reparto arretrato. Dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos sul fronte offensivo, il tecnico portoghese può ora contare anche su un nuovo innesto in difesa, in un progetto tecnico che il club rossonero sta costruendo pezzo dopo pezzo in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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GILA AL MILAN! TARE COLPO BOMBA, MORETTO CONFERMA! INTER IMPAURITA

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