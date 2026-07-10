Calciomercato Milan-Gila | è ufficiale Visite e firma anche per Khalaili all' Inter

Da sport.quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Mario Gila, difensore centrale spagnolo. L’accordo è stato concluso nelle ultime ore e il giocatore ha già effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Contestualmente, anche Khalaili ha completato le visite mediche e ha firmato con l’Inter. Entrambi i trasferimenti sono stati ufficializzati nelle ultime ore.

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Milano, 10 luglio 2026 - Adesso è ufficiale: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore centrale spagnolo, arrivato ieri sera attorno all’ora di cena allo scalo di Linate Prime, ha svolto questa mattina tutto l’iter delle visite mediche (comprensive di idoneità) e poi nel pomeriggio si è recato a Casa Milan, dove ha apposto la sua firma su un contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni (4.5 milioni più bonus a stagione). Adempimenti burocratici che hanno preceduto l’annuncio ufficiale: “AC Milan – si legge nella nota diffusa dai rossoneri – comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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