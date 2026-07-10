Calciomercato Milan | Gila visite e idoneità ok Ora la firma | LIVE PM

Da pianetamilan.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha completato le visite mediche e verificato l’idoneità fisica di Gila, che ora può firmare il contratto. Dopo l’acquisto di Ramos, il club si appresta a ufficializzare anche questa operazione. La firma è prevista a breve, senza ulteriori passaggi intermedi. Il calciomercato dei rossoneri continua con questa doppia operazione estiva.

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Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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