Poliziotto in pensione accoltella la moglie durante la lite in casa poi rivolge la lama verso di sé | la figlia sente le urla e lancia l' allarme
Un ex poliziotto della Questura di Belluno ha ferito con un coltello la moglie durante una lite in casa, poi si è rivolto la lama contro se stesso. La figlia, udendo le urla, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno trovato l’uomo ferito e la donna sotto shock. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.
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L'effroyable complot de la famille Robino : Père, mère et fille complices
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