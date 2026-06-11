Poliziotto in pensione accoltella la moglie durante la lite in casa poi rivolge la lama verso di sé | la figlia sente le urla e lancia l' allarme

Notizia in breve

Un ex poliziotto della Questura di Belluno ha ferito con un coltello la moglie durante una lite in casa, poi si è rivolto la lama contro se stesso. La figlia, udendo le urla, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno trovato l’uomo ferito e la donna sotto shock. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.