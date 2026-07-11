Giallo sui raid in Iran E Trump dà istruzioni | Reazione mai vista nel caso mi uccidano

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno riferito di aver condotto raid in Iran, segnando un aumento delle azioni militari clandestine nella regione. In risposta, l’ex presidente ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma che, in caso di sua morte, la reazione sarà senza precedenti. La tensione tra Washington e Teheran si intensifica, coinvolgendo operazioni segrete e attacchi non ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione da parte di entrambe le parti.