Giallo sui raid in Iran E Trump dà istruzioni | Reazione mai vista nel caso mi uccidano
Gli Stati Uniti hanno riferito di aver condotto raid in Iran, segnando un aumento delle azioni militari clandestine nella regione. In risposta, l’ex presidente ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma che, in caso di sua morte, la reazione sarà senza precedenti. La tensione tra Washington e Teheran si intensifica, coinvolgendo operazioni segrete e attacchi non ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione da parte di entrambe le parti.
Lo scontro tra Stati Uniti e Iran si arricchisce di un nuovo capitolo che conferma come il confronto tra Washington e la Repubblica islamica si giochi non soltanto sul piano militare, ma anche su quello dell’intelligence e delle operazioni clandestine. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Israele avrebbe trasmesso agli Stati Uniti nuove informazioni riservate relative a un presunto piano iraniano finalizzato ad assassinare Donald Trump. Gli elementi raccolti dal Mossad sarebbero stati ritenuti credibili da spingere Gerusalemme ad avvertire immediatamente Washington.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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La Stampa. . Ci sono tre momenti, durante la conferenza stampa al termine del summit Nato, in cui Giorgia Meloni mette in chiaro che cosa non concederà a Donald Trump. Quando parla delle spese militari, quando mette un punto interrogativo sui nuovi raid a facebook
Il gioco si chiude ogni volta che finisco un raid! reddit