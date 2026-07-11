Giallo Ederson il trasferimento sfuma | lo United fa dietrofront dopo le visite e un altro acquisto

L’accordo tra il Manchester United e l’Atalanta per il trasferimento del portiere Ederson è saltato all’ultimo momento. Dopo le visite mediche e le trattative finali, lo United ha deciso di fare marcia indietro, lasciando perdere l’affare da 45 milioni di euro. L’Atalanta avrebbe ottenuto un incremento di circa 40 milioni di euro nelle plusvalenze, tra le più alte mai registrate.

Era praticamente tutto concluso, sembravano mancare solo le firme su un affare da 45 milioni di euro che avrebbe portato l’Atalanta a scrivere un altro significativo “+40” alla voce plusvalenze, tra le 5 più alte di sempre. Invece il Manchester United ha valutato il dietrofront e quindi di non procedere più alla conclusione del trasferimento di Ederson, che tornerebbe quindi a Bergamo — dopo il periodo di ferie, visto che fino alla scorsa settimana il classe 1999 stava disputando il Mondiale con il suo Brasile. Una vicenda che ha quasi del grottesco, soprattutto tornando a un mese e qualche giorno fa, quando la stretta di mano tra i club era seguita alla preparazione della documentazione, che sarebbe stata ultimata e scambiata dopo le visite mediche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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