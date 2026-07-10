Clamoroso Ederson il Manchester United fa dietrofront! Salta l’affare definitivamente cosa sta succedendo

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Ederson dal Manchester United all’Atalanta è stato interromputo all’ultimo momento. La trattativa, che sembrava ormai definita, è stata annullata senza ulteriori dettagli ufficiali. Non sono state rilasciate dichiarazioni da parte delle società coinvolte e non si conoscono i motivi dell’interruzione. La conclusione dell’affare è stata comunicata tramite fonti ufficiali, confermando che l’accordo non si farà.

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Clamoroso scenario di calciomercato per l’Atalanta: Ederson United, affare saltato all’ultimo! Ecco cosa è successo. Clamoroso ribaltone sul fronte Ederson: il suo trasferimento al Manchester United è ufficialmente saltato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione è da considerarsi definitivamente collassata, dopo che il club inglese ha comunicato all’ Atalanta il cambio di strategia. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno United fuori dall’affare: Atalanta pronta a riabbracciare il brasiliano. A Bergamo filtra grande sorpresa, ma anche fiducia: la società è convinta che Ederson sia al 100% della condizione fisica e si prepara a reinserirlo immediatamente in rosa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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