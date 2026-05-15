In Toscana persi settemila negozi in dieci anni Crollo dell’abbigliamento Aumentano i ristoranti

Tra il 2015 e il 2025, in Toscana sono scomparsi circa 7.150 negozi di prossimità, portando il totale degli esercizi attivi a poco più di 81.000 nell’ultimo anno, rispetto agli oltre 88.000 di dieci anni prima. Il settore dell’abbigliamento ha registrato il calo più significativo, mentre si è osservato un aumento dei ristoranti e delle attività di ristorazione. Questa diminuzione riguarda principalmente piccoli esercizi commerciali, con alcune aree che hanno subito perdite più consistenti rispetto ad altre.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Commercio di prossimità, la Toscana tra il 2015 e il 2025 ha 'perso' 7.149 negozi: in totale l'anno scorso erano di poco più di 81mila esercizi attivi contro gli oltre 88.300 del 2015. In questi dieci anni è però cresciuto il numero degli addetti: +19,5%, pari a oltre 30.900 unità, risultando nel 2025 complessivamente più di 190.500. I dati sul commercio. È quanto emerge dall' Osservatorio reciprocità e commercio locale realizzato da Nomisma in collaborazione con Percorsi di Secondo welfare secondo il quale "il commercio di prossimità resta centrale per il sostegno dell'economia locale". Nel periodo di osservazione è Pisa ad aver pagato il prezzo più alto in termini assoluti (-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Toscana persi settemila negozi in dieci anni. Crollo dell’abbigliamento. Aumentano i ristoranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Com’è cambiato il centro. Crollo dell’abbigliamento, ma raddoppiano i ristorantiCambiano i modelli di consumo delle persone, diminuiscono gli esercizi del commercio al dettaglio, aumentano le attività legate ai mondi... Leggi anche: Ristoranti al posto dei negozi: in 10 anni l’Italia ne ha persi 86mila. Ecco chi sopravvive