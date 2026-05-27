Videosorveglianza abusiva lavoratori in nero e mancanza di sicurezza | sanzioni a bar ristoranti alberghi e negozi

Nella settimana tra il 18 e il 24 maggio, sono state sanzionate attività commerciali e edili per violazioni come videosorveglianza abusiva, impiego di lavoratori in nero e carenze di sicurezza. Sono stati effettuati controlli in alberghi, bar, ristoranti, negozi e cantieri. Le ispezioni hanno portato a sanzioni amministrative e, in alcuni casi, a chiusure temporanee. Non sono stati comunicati i dettagli specifici delle violazioni o delle aziende coinvolte.

Alberghi, bar e ristoranti, ma anche cantieri edili e negozi. Dopo il bilancio dell'attività svolta fra l'11 e il 17 maggio, l'Ispettorato nazionale del lavoro rende noto quello della scorsa settimana. Il focus è sempre accertare eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza. E anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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