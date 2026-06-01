Un esperto ha dichiarato che la violenza tra minori è spesso attribuibile agli adulti. Ha spiegato che l’uso degli smartphone può contribuire a trasformare un adolescente in un aggressore. Inoltre, ha evidenziato come i genitori tendano a ignorare alcuni segnali prima che si manifesti una condotta violenta. La discussione si è concentrata sui rischi legati alla tecnologia e sulla responsabilità degli adulti nel monitorare i comportamenti dei giovani.

? Punti chiave Come può uno smartphone trasformare un adolescente in un aggressore?. Quali segnali ignorano i genitori prima che scoppi la violenza?. Perché il modello svedese potrebbe salvare le nostre scuole?. Chi sta davvero guadagnando dalla rabbia dei nostri figli?.? In Breve Uso incontrollato di smartphone e social media come catalizzatori di rabbia e isolamento.. Modello svedese basato su quaderno e matita per ridurre l'impatto digitale.. Rischio emulazione modelli di stragi scolastiche avvenute negli Stati Uniti.. Necessità di monitoraggio contenuti online per prevenire aggressioni in Italia.. Lo psichiatra Crepet lancia l’allarme dopo l’aggressione a San Vito Lo Capo: la violenza dei minori è una tempesta creata dagli adulti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crepet: la violenza dei minori è una colpa degli adulti

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