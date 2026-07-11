Genitori contro la ’classe pollaio’

I genitori hanno presentato una denuncia contro le classi pollaio, dove il numero di studenti supera le soglie consentite. La situazione riguarda scuole in cui la presenza di alunni rende difficile svolgere un’attività didattica efficace. La denuncia evidenzia problemi di spazio e di qualità dell’insegnamento. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti o sulle azioni legali intraprese. La questione riguarda principalmente le condizioni delle aule e la gestione delle classi.

Classi pollaio: è Il fenomeno delle classi con un numero di alunni superiore al consentito o comunque inadeguato ad un’attività didattica efficace e coinvolgente. La circostanza si ripete, tale e quale l’anno scorso, in occasione della formazione delle prime classi per la scuola secondaria di primo grado con sede nel plesso nord dell’istituto scolastico comprensivo ’Sigismondo Nardi’. Secondo quanto comunicato dalla scuola per il prossimo anno, sarebbero state costituite quattro prime classi, di cui tre a settimana corta, con 18-20 alunni ciascuna, e una sola a settimana lunga inizialmente composta da 31 alunni, tra i quali 2 portatori di disabilità e quindi bisognosi di sostegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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lasciato prime video sulla tv dei miei genitori per far vedere tutti i polizieschi e i universi di chicago a mia madre senza pensare al fatto che lei, classe 1961, avrebbe cercato di fare l’abbonamento a PARAMOUNT+ l’ho chiamata alle 10 di sera urlando MA COS x.com

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