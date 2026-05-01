Il consigliere di opposizione a Altopascio ha dichiarato che alla scuola primaria di Badia, nel prossimo anno scolastico, ci saranno 27 alunni in una singola classe. La frase utilizzata per descrivere la situazione è “una classe pollaio”. La notizia riguarda la composizione delle classi e la presenza di un numero elevato di studenti in un’unica aula.

"Una classe “pollaio“ con 27 alunni alla primaria di Badia il prossimo anno scolastico". Lo dichiara il consigliere di opposizione a Altopascio Maurizio Marchetti. "Ho sollevato la questione nell’ultimo consiglio comunale, - spiega l’ex sindaco - perché quanto sta per accadere nella frazione di Badia Pozzeveri è una grave mancanza di rispetto delle esigenze dei bambini, delle famiglie e delle tante sbandierate (a parole) politiche per la scuola e i più giovani da parte di questa amministrazione comunale". L’esponente della minoranza illustra il suo punto di vista: "Si profila infatti, nella scuola primaria di Badia Pozzeveri, l’allestimento di una sola classe prima per l’anno scolastico 2026-2027 composta da 27 alunni, dei quali due con gravi problematiche, a quanto sembra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una classe pollaio?". Marchetti (FI) dice no

Notizie correlate

Iran eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica: “Una volpe a guardia del pollaio”(Adnkronos) – La Repubblica islamica dell’Iran è stata eletta vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale.

Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato di FI, Marina Berlusconi: "Grande stima, sostengo apertura classe dirigente"Di Craxi è stata una grande sponsor Marina Berlusconi, che in merito alla nomina ha dichiarato: "Grande stima per Stefania, da tempo sostengo...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Marchetti A Badia Pozzeveri il Comune di Altopascio fa una classe pollaio di 27 bambini.

Una classe pollaio?. Marchetti (FI) dice noUna classe pollaio con 27 alunni alla primaria di Badia il prossimo anno scolastico. Lo dichiara il consigliere di ... lanazione.it

Mai più di 20 alunni per classe: la proposta per dire addio alle classi pollaio che divide genitori e MinisteroClassi sempre più piene e studenti fragili: scontro tra il ministero che difende le classi grandi e la proposta per il tetto di 20 alunni. nostrofiglio.it