I genitori scrivono al preside contro la maestra per spostarla di classe e lei non può leggere quelle mail | il TAR dice che è illegittimo

Un caso legale ha stabilito che i genitori non possono impedire alla maestra di leggere le email inviate al dirigente scolastico, nelle quali si discute del suo spostamento di classe. La questione riguarda una comunicazione tra i genitori e il preside, che ha portato a un procedimento giudiziario. Il tribunale amministrativo ha dichiarato che questa restrizione è illegittima, confermando che la maestra ha diritto di leggere le comunicazioni che riguardano la sua posizione lavorativa.

Immaginate di scoprire che qualcuno ha scritto cose sul vostro conto al vostro datore di lavoro e che quelle lettere hanno cambiato la vostra vita professionale, ma nessuno vi fa leggere quelle mail. È esattamente quello che è successo a una docente di scuola primaria in Veneto. Nell'anno scolastico 2024-2025, l'insegnante si era ritrovata spostata parzialmente in un'altra classe rispetto all'anno precedente, con l'orario nella sua classe originaria dimezzato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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