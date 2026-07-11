GB uccisa ex deputata euroscettica Ann Widdcombe | arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato in Inghilterra con l'accusa di omicidio dell'ex deputata euroscettica di 78 anni, trovata morta ieri nella sua casa di Haytor, nel Devon. La polizia del Devon e della Cornovaglia ha confermato l'arresto. La donna era stata deputata e aveva 78 anni. La vittima è stata trovata senza vita nella sua abitazione.

Un uomo è stato arrestato in Inghilterra con l’accusa di omicidio dell’ex parlamentare Ann Widdcombe, 78 anni, trovata morta ieri nella sua casa di Haytor, nel Devon Lo ha riferito la polizia del Devon e della Cornovaglia. Le forze dell’ordine, riporta il Guardian, hanno confermato l’arresto di un cittadino britannico di 26 anni in un’abitazione di Newton Abbott, a meno di 16 chilometri dalla casa della Widdcombe, la cui morte è stata comunicata oggi dalle autorità. L’uomo è attualmente in custodia cautelare mentre le indagini proseguono. Widdecombe, ex ministra dei conservatori e ora portavoce di Reform Uk, è stata deputata eletta nel collegio di Maidstone, nel Kent, per 23 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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