Papa Leone nell’incontro con Rubio | Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace

Durante un incontro nella Santa Sede, il Papa ha affermato che è necessario lavorare senza sosta per promuovere la pace. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha incontrato il Pontefice, scambiando una stretta di mano che ha segnato un rapporto bilaterale aperto al dialogo. L’evento non è stato considerato una semplice formalità, ma un momento dedicato a un impegno condiviso.

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Non un incontro pro forma, ma un colloquio per il rinnovato impegno alla pace. Nella Santa Sede l’attesa stretta di mano tra Papa Leone XIV il Segretario di Stato Usa Marco Rubio, sancisce una relazione bilaterale aperta al dialogo. Il Papa non arretra di un passo sul messaggio che intende lasciare agli Stati Uniti: “bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace”. Nonostante il protocollo dell’incontro abbia seguito la formula dei “cordiali colloqui”, il Pontefice spera che questo passaggio serva a ricucire lo strappo con Donald Trump, che non ha esitato a rivolgere frecciatine al Papa, in modo anche reiterato. Il Vaticano resta comunque cauto alla fine di questo incontro.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Papa Leone nell’incontro con Rubio: “Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace” Notizie correlate Rubio da papa Leone: cordialità, scambio di regali e il dovere di lavorare “instancabilmente” per la paceCordialità, il rituale scambio di regali e un confronto a tutto campo sulla polveriera mediorientale e i principali dossier internazionali. Rubio a Roma per portare la pace: il 7 maggio l’incontro con Papa Leone XIVGiovedì 7 e venerdì 8 maggioMarco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sarà a Roma per incontrare alcuni membri del Vaticano e dello Stato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vaticano, Marco Rubio vede Papa Leone XIV: Incontro amichevole, impegno comune per pace; Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, gli Usa: Relazioni solide, impegno comune per la pace; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Leone XIV incontra Rubio dopo gli attacchi di Trump. Il Vaticano: Impegno a coltivare buone relazioni. Vaticano, Marco Rubio vede Papa Leone XIV: Incontro amichevole, impegno comune per paceIl segretario di Stato americano vedrà il Pontefice alle 11.30, dopo settimane di scontri a seguito degli attacchi di Donald Trump al Papa. La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme, ha detto ... tg24.sky.it Terminato l'incontro tra il Papa e il segretario Usa Rubio: Insieme per la paceNell’incontro tra il Papa e il segretario di stato Usa Marco Rubio è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’America. Lo affe ... gazzettadiparma.it Il pontificato di Papa Leone XIV oggi, 8 maggio 2026, compie un anno. Leone lo festeggerà tra Pompei e Napoli. Il Pontefice - proprio nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata venerata nel santuario di Pompei - arriverà in elicottero facebook #DanielaFumarola: «Nel primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine al Pontefice per il suo richiamo costante alla pace, al dialogo e alla giustizia sociale. La sua parola rappresenta un riferimento prezioso p x.com