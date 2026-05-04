Valditara | La scuola è dove si costruisce il bene comune Bisogna mettere al centro la cultura del rispetto

Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha visitato una scuola in provincia di Mantova, sottolineando l'importanza dell'istituzione come luogo di costruzione del bene comune. Durante l'incontro, ha affermato che la cultura del rispetto deve essere al centro dell'attività scolastica. La visita si è concentrata sulle iniziative per promuovere un ambiente educativo più inclusivo e rispettoso. Nessun altro dettaglio sui progetti o sulle dichiarazioni fatte nel corso dell'evento.

Tappa in provincia di Mantova per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Mantova. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, il Ministro è stato all’inaugurazione dell’asilo nido “Il Cucciolo” di Castiglione delle Stiviere, riqualificato con 1,2 milioni di euro di finanziamento ministeriale e classificato come edificio Nzeb, a basso consumo energetico. Davanti a sindaco, prefetto e rappresentanti istituzionali del territorio, Valditara ha fissato il tema che avrebbe attraversato l’intera giornata: “Sono felice di vedere un’amministrazione efficiente, che ha speso bene le risorse, con uno sguardo al futuro. Il bene comune si costruisce qui, e parte dalle scuole.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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