“Sono orgoglioso, le sensazioni sono buonissime”. Così Gennaro alla presentazione da neo allenatore della Lazio. “So bene che c'è da mettere l'elmetto e lavorare – ha detto -. C'è da lavorare tantissimo e lo sappiamo, sulle altre problematiche in questo momento non ci posso fare nulla. Il mio obiettivo è mettere in campo una squadra che rispetta la gloriosa storia del club”. Sul mercato: “Dobbiamo fare 2-3 cose e speriamo di riuscire a farle. L'obiettivo è creare un clima famigliare, di avere una squadra che diverta la gente e la faccia sentire orgogliosa. Al direttore e al presidente ho detto che se si fanno determinate cose e riesco a lavorare come voglio, non si devono preoccupare, e nelle loro parole ho trovato questo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gattuso: "Da giocatore ho avuto c..., da ct ho beccato la mazzata. L'Italia sarà una ferita che mi resterà"

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