Gattuso | Da giocatore ho avuto c da ct ho beccato la mazzata L' Italia sarà una ferita che mi resterà
“Sono orgoglioso, le sensazioni sono buonissime”. Così Gennaro alla presentazione da neo allenatore della Lazio. “So bene che c'è da mettere l'elmetto e lavorare – ha detto -. C'è da lavorare tantissimo e lo sappiamo, sulle altre problematiche in questo momento non ci posso fare nulla. Il mio obiettivo è mettere in campo una squadra che rispetta la gloriosa storia del club”. Sul mercato: “Dobbiamo fare 2-3 cose e speriamo di riuscire a farle. L'obiettivo è creare un clima famigliare, di avere una squadra che diverta la gente e la faccia sentire orgogliosa. Al direttore e al presidente ho detto che se si fanno determinate cose e riesco a lavorare come voglio, non si devono preoccupare, e nelle loro parole ho trovato questo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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