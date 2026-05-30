Donnarumma ha annunciato di aver chiamato Baldini come capitano dopo la mancata qualificazione. Ha definito la sconfitta come una mazzata. Il portiere della Nazionale ha parlato durante una conferenza stampa dal ritiro di Coverciano.

Il portiere e capitano della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Il capitano della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha parlato dalla sala stampa di Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, commentando la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali e la ripartenza azzurra. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. « La mancata qualificazione al Mondiale è stata una mazzata. Portarci dietro questa ferita in futuro ci farà bene: si deve ripartire dal dolore e lo faremo alla grande. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Donnarumma in conferenza: «Da capitano ho voluto chiamare Baldini, la mancata qualificazione è stata una mazzata»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donnarumma: «Ho pianto, io e i miei compagni stiamo provando enorme tristezza»

Notizie e thread social correlati

Donnarumma: “La mancata qualificazione ai Mondiali è stata una mazzata”Gianluigi Donnarumma ha descritto come una “mazzata incredibile” la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, dopo la sconfitta ai rigori...

La Giovane Italia di Silvio Baldini: Donnarumma capitano, spazio agli Under 21Il 25 maggio il tecnico comunicherà le convocazioni per le prossime amichevoli contro il Lussemburgo, che si terranno il 3 giugno.

Temi più discussi: Parola al capitano. Donnarumma: La ferita del Mondiale ci farà bene per il futuro, ripartiremo alla grande perché abbiamo tanti giovani forti; L'Italia del futuro, Baldini lancia la linea verde. Convocati 24 azzurri, Donnarumma fa da chioccia; Baldini: 'Per fare il Ct serve curriculum, io non ce l'ho'. Poi ha spiegato le sue convocazioni; Nazionale, Baldini: Non ho curriculum da ct, ma magari posso vincere Europei e Olimpiadi con Under 21.

Pagina 1 | Donnarumma e l'Italia fuori dal Mondiale: Una mazzata. Guardiola ct? Non spetta a me questa decisioneIl portiere azzurro ha parlato in conferenza in vista delle amichevoli e del futuro: Pep? La sua volontà era una ... tuttosport.com

#Cinepannolone - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Italia, Donnarumma: Bosnia mazzata incredibile. L'endorsement su Guardiola ctGigio Donnarumma ha parlato oggi in conferenza stampa da Coverciano, soffermandosi sul nuovo corso che dovrà ripartire dopo l'elezione del nuovo presidente della FIGC, che si insedierà a giugno e sarà ... msn.com

*NOTIZIE DALL'ULTIMO MINUTO*: Igli Tare lascia l'AC Milan, licenziato con effetto immediato. Non sarà più il direttore sportivo dei Rossoneri. reddit