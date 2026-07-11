Gennaro Gattuso ha commentato la sua esperienza nel calcio, affermando di aver avuto fortuna da giocatore e di aver subito difficoltà da allenatore. Dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, il tecnico si appresta a intraprendere un nuovo incarico, con l’obiettivo di guidare la Lazio. La sua carriera include momenti di successo e momenti difficili, con passaggi tra il ruolo di calciatore e quello di allenatore.

Gennaro Gattuso, dopo la fortissima delusione della mancata qualificazione al Mondiale con l’Italia, è pronto ad iniziare una nuova tappa della sua carriera: la Lazio. L’ex tecnico del Napoli ha infatti tenuto la sua conferenza stampa di prestanzione. Ecco le sue parole: L’orgoglio di essere alla Lazio. “ Sono orgoglioso di essere qui, mi hanno spiegato la situazione e so tutto, ma io non ci posso fare niente, c’è da mettersi l’elmetto e lavorare al meglio per rispettare la gloriosa storia della Lazio, le sensazioni sono buonissime. Sono stato vicino alla Lazio più volte in passato, ora sono qui e so che sarà una sfida, ma al presidente e al direttore ho detto che se riesco a lavorare come voglio io sono pronto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “Da calciatore qualche botta di culo l’ho avuta, da allenatore ho preso qualche mazzata sui denti”

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