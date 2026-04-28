Romina Power ha dichiarato di avere la sensazione che Ylenia si trovi da qualche parte, aggiungendo di averlo percepito interiormente. La cantante ha anche menzionato di aver cercato supporto in Albano, senza però ottenere risposte concrete. Durante l’intervista a Belve, ha parlato inoltre della sua giovinezza trascorsa a Londra negli anni Settanta.

Il matrimonio tra Al Bano e Romina, durato 29 anni, terminò legalmente nel 1999, con il divorzio ufficiale formalizzato nel 2012. Francesca Fagnani ha chiesto a Power quanto abbia «pesato la gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia» nella loro rottura. «Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano», l'amara risposta della cantante. Romina ha fatto capire che nei momenti più duri di sofferenza per la scomparsa di Ylenia non ha trovato nel marito il sostegno che si sarebbe aspettata, e che questo sarebbe stato lo snodo fondamentale della fine del loro matrimonio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romina Power: «So che Ylenia è da qualche parte, lo sento. Albano? Cercavo un appoggio, non ho trovato niente»

„Mit 75 Jahren wieder geheiratet“ – Romina Power und Albano verraten endlich den Ort ihrer Hochzeit.

Notizie correlate

Leggi anche: Romina Power non si arrende: “So che Ylenia è da qualche parte, lo sento”

Romina Power a Belve: “Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte, nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più” | VIDEODalla scomparsa della figlia Ylenia alla rottura con Al Bano: Romina Power è tra gli ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Romina Power a Belve, le rivelazioni sull'Lsd: le anticipazioni dell'ultima puntata; Romina Power a Belve: Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte; Parlo sempre di Ylenia, so che è da qualche parte. Romina Power a Belve: il dolore, gli esordi e la vita prima di Al Bano; Romina Power si racconta a Belve: da Ylenia ad Al Bano, fino alle confessioni sull’Lsd.

''E’ una cosa che cancella la memoria'': Romina Power a Belve si apre sull’LsdRomina Power non lo nega. Anzi. A Belve si apre sull’Lsd. E’ una cosa che cancella la memoria, dice della potente sostanza psichedelica semisintetica, derivata dall'ergot, un fungo che cresce sulla ... gossip.it

Romina Power a Belve: I film erotici? Avrei preferito non farli. Finì con Al Bano perché non era più il mio pilastroRomina Power si racconta a Belve di martedì 28 aprile, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e ... fanpage.it

Tutto su Romina Power super ospite stasera a Belve facebook

Romina Power a Belve: «Ho provato l'Lsd ma non ricordo nulla. Ylenia Sempre con me» x.com