Il mercato in uscita del Napoli si riapre con il raduno di lunedì, guidato da Luciano Spalletti. Secondo Tuttosport, il possibile affare con il giocatore potrebbe comunque proseguire, perché il feeling tra le parti non si sarebbe mai interrotto. La Juventus riprende le attività con l’obiettivo di rafforzare la rosa, ma non ci sono conferme ufficiali su eventuali trattative.

Il possibile affare Napoli-Gatti resta vivo: il feeling, si legge, non si è mai interrotto. Come racconta Tuttosport, la Juventus torna in campo lunedì con il raduno agli ordini di Luciano Spalletti, e con il raduno riparte anche il mercato — quello in uscita, soprattutto. Tra i bianconeri in attesa di una sistemazione ci sono Rouhi, Joao Mario, Arthur e Milik, con alcune situazioni più spinose: il portiere Di Gregorio, che aspetta proposte concrete pur mettendosi a disposizione, e appunto Federico Gatti. Napoli-Gatti: perché l’idea non è mai tramontata. Ed è qui che entra in gioco il Napoli. Il difensore è da tempo un obiettivo degli... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Gatti-Napoli, Tuttosport insiste: il feeling non si è mai interrotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conte e l’Italia, un rapporto che non si è mai interrotto (e che può ripartire)Antonio Conte ha avuto due occasioni di collaborare con la nazionale italiana, creando un rapporto che si è mantenuto stabile nel tempo.

Napoli, si insiste per uno spagnolo: il club proprietario non riduce le cifre per la cessioneIl Napoli continua a insistere per l'acquisto di un difensore spagnolo e non intende ridurre le cifre richieste dal club proprietario.

Si parla di: L’incastro che fa gola a Napoli e Juve | Lobotka verso Spalletti Gatti in azzurro.

TUTTOSPORT - Juventus, Gatti la chiave dell'incastro per Lobotka e AnguissaTuttosport ritiene che quella di Federico Gatti, difensore della Juventus, possa rappresentare la carta giusta per convincere il Napoli a cedere uno tra Frank Anguissa e Stanislav Lobotka ai biancon ... napolimagazine.com

TUTTOSPORT - Napoli su Gatti, Lobotka può diventare la chiave, la situazioneIl Napoli torna su Federico Gatti, difensore della Juventus, dopo aver visto sfumare l'acquisto di Mario Gila. Alla base della scelta, ci sarebbe la disponibilità dei bianconeri a trattare. Per la Juv ... napolimagazine.com