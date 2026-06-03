Napoli si insiste per uno spagnolo | il club proprietario non riduce le cifre per la cessione

Il Napoli continua a insistere per l'acquisto di un difensore spagnolo e non intende ridurre le cifre richieste dal club proprietario. Recentemente si è parlato di un possibile interesse per un centrale di difesa, ritenuto utile per rinforzare la linea arretrata. Secondo fonti di stampa, il club avrebbe individuato nel giocatore un'opzione per migliorare la fase difensiva. La trattativa sembra proseguire senza variazioni sulle condizioni economiche proposte.

Negli ultimi giorni, secondo il “Corriere dello Sport”, il Napoli avrebbe puntato Mario Gila. Per Giovanni Manna, il centrale andrebbe a dare quel tocco in più, necessario per la zona difensiva. Lo stesso calciatore spagnolo vorrebbe indossare la maglia azzurra e lavorare con Massimiliano Allegri. Nonostante l’entusiasmo sia del giocatore che del team partenopeo, c’è un grande ostacolo: Claudio Lotito. Le trattative, dunque, sembra che saranno tutt’altro che semplici e veloci. Il Presidente della Lazio, stando a quanto trapelato, non avrebbe intenzione di ridurre il prezzo della cessione. Attualmente, la valutazione del difensore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Gea alla Juventus, i bianconeri continuano a seguire il portiere spagnolo. Le cifre necessarie per prenderloLa Juventus è ancora interessata a acquisire il portiere spagnolo attualmente in forza alla Fiorentina.

Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti!Il mercato della Juventus si anima con quattro partite da giocare per decidere il futuro della squadra, mentre Jonathan David si prepara a cambiare...

Temi più discussi: De Laurentiis respinge super offerta americana da 2 miliardi, il consorzio insiste per il Napoli; Genoa, piace Wiafe, gioiello del Modena. Napoli: assalto a Fini; Ag. Lukaku: A Napoli non ha potuto essere protagonista. È ancora un top player, si rifarà con il Mondiale; Napoli - Leicester City: 3-2 | Europa League - Risultati.

SKY - Napoli, si insiste per Gila della Lazio, la priorità è il vice Di Lorenzo: ecco la situazione ift.tt/Lo3D9yp x.com

Contratto da freelance con committente estero UE. Clausole di non concorrenza molto aggressive, negoziare o lasciar perdere? reddit

Napoli, insiste per un giocatore della Lazio: Lotito non è disposto a ridurre la cifra della cessioneNegli ultimi giorni, secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe puntato Mario Gila. Per Giovanni Manna, il centrale andrebbe a dare quel tocco in più, necessario per la zona difensiva. Lo st ... dailynews24.it

Il Napoli insiste per Gila: la Lazio vuole 30 milioniIl difensore catalano piace anche da Allegri, ma Lotito non fa sconti. Il Real ha conservato il 50% sulla rivendita ... corrieredellosport.it