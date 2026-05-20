Antonio Conte ha avuto due occasioni di collaborare con la nazionale italiana, creando un rapporto che si è mantenuto stabile nel tempo. Non ci sono stati rotture o tradimenti tra le parti, anche quando le strade si sono separate. Il legame tra l’allenatore e il calcio italiano si è mantenuto saldo, e in futuro potrebbe riprendere senza problemi. La relazione tra Conte e l’Italia si è dimostrata duratura e senza interruzioni ufficiali, nonostante le esperienze passate.

Il tecnico leccese in uscita dal Napoli è in pole per prendere l’eredità del disastro mondiale. Come ha già fatto nel 2014 con Tavecchio e sarebbe stato pronto a fare nel 2023, l’estate della fuga di Mancini. Antonio Conte e l’Italia si sono già presi o sfiorati due volte. Ed è sempre stato grande amore, senza scossoni e soprattutto senza tradimenti, anche nel momento dell’addio. Un rapporto vero e che ha resistito all’usura del tempo ed è questa la ragione per cui la chiusura della storia con il Napoli dopo due scudetti e una Supercoppa Italiana mette il tecnico leccese in pole position per raccogliere i cocci lasciati dalla terza mancata partecipazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conte e l’Italia, un rapporto che non si è mai interrotto (e che può ripartire)

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CONTE BIS Antonio per lItalia, perché è un grande SÌ

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