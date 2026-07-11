In un casolare a Gattatico, sono stati trovati oltre settanta grammi di marijuana nascosti in un mobiletto. La polizia ha anche sequestrato altre sostanze stupefacenti e vari oggetti sospetti. Sul luogo sono stati trovati anche alcuni elementi che indicano un’attività di vendita. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione eseguita in seguito a indagini sul traffico di droga nella zona. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata.

Gattatico (Reggio Emilia), 11 luglio 2026 – Nascosti in un mobiletto, in un casolare, avrebbe detenuto oltre settanta grammi di marijuana, svariate taniche piene di gasolio di cui non sarebbe stato in grado di fornire alcuna spiegazione logica, nonché un vero e proprio "bazar": dagli attrezzi specifici per i cantieri edili fino a macchinari impiegati per la cura del verde, non escludendo la provenienza furtiva. Con l'accusa di ricettazione e detenzione di stupefacenti, i carabinieri di Gattatico hanno denunciato un 48enne residente nel Reggiano, al termine di un controllo avviato ieri mattina dagli agenti della polizia locale. Quello che doveva essere un accertamento amministrativo ha avuto sviluppi inattesi quando sono state notate le taniche di gasolio, con il 48enne che non appariva in grado di fornire giustificazioni sul possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gattatico, "bazar" sospetto e droga nel casolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bazar della droga in casa, coppia in carcereNel corso di un controllo effettuato in pieno giorno in viale Sonnino, i carabinieri del Norm hanno identificato una coppia coinvolta in attività...

Disarticolato dalla polizia di stato un bazar della droga a SaioneNella giornata del 20 maggio, gli agenti della polizia di stato hanno smantellato un centro di spaccio nella zona di Saione.