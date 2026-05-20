Disarticolato dalla polizia di stato un bazar della droga a Saione

Nella giornata del 20 maggio, gli agenti della polizia di stato hanno smantellato un centro di spaccio nella zona di Saione. Durante l’operazione sono stati arrestati tre persone e un locale è stato sottoposto a sequestro. L’intervento ha portato alla fine di un’attività di vendita di sostanze stupefacenti che operava nella zona. Le forze dell’ordine hanno sequestrato diverse sostanze e materiali collegati all’attività illecita. Le indagini sono proseguite per ulteriori approfondimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 20 maggio 2026 – Disarticolato dalla polizia di stato un bazar della droga a Saione: tre arresti e locale sottoposto a sequestro. Il giorno 14 maggio 2026 gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all’esito di un servizio in abiti civili volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno tratto in arresto tre cittadini di nazionalità nigeriana per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 DPR 30990. In particolare, sulla scorta di pregressa attività info-investigativa veniva attenzionato un circolo di proprietà di un cittadino nigeriano, nel quartiere di Saione, segnalato dai cittadini della zona per un grande via vai di persone, soprattutto in ore pomeridiane e serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disarticolato dalla polizia di stato un bazar della droga a Saione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trovato con più di un kg di droga, arrestato Sullo stesso argomento I viali del mare sorvegliati speciali della Polizia di Stato: raffica di controlli a bazar e minimarketCon l'arrivo della bella stagione, il forte afflusso di turisti e la riapertura delle attività stagionali, la Questura di Rimini ha svolto una serie... Bagnoli: sorpresi con la droga. Arrestati dalla Polizia di StatoFermati dalla Polizia in via Coroglio con cocaina, ecstasy, anfetamina e ketamina: sequestrata anche una somma di denaro contante. Disarticolato dalla polizia di stato un bazar della droga a SaioneArezzo, 20 maggio 2026 – Disarticolato dalla polizia di stato un bazar della droga a Saione: tre arresti e locale sottoposto a sequestro. Il giorno 14 maggio 2026 gli agenti della Squadra Mobile del ... lanazione.it