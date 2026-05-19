Bazar della droga in casa coppia in carcere

Nel corso di un controllo effettuato in pieno giorno in viale Sonnino, i carabinieri del Norm hanno identificato una coppia coinvolta in attività sospette all’interno di una abitazione. Durante l’intervento, sono state trovate sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento. L’indagine ha portato all’arresto dei due, che sono stati trasferiti in carcere. Contestualmente, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato la merce e hanno avviato verifiche su altri possibili punti di distribuzione nelle vicinanze.

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GROSSETO Controllo in pieno giorno in viale Sonnino: è partita da qui l’indagine dei carabinieri del Norm che ha portato all’arresto di una coppia e allo smantellamento di una base di spaccio in via Ferrucci. I militari hanno intercettato un uomo che stava sniffando eroina in auto dopo essersi rifornito, risalendo così all’appartamento che sarebbe stato trasformato in un centro di spaccio. All’arrivo dei carabinieri, la situazione è degenerata: la donna ha tentato di richiudere la porta e il marito tunisino di 22 anni ha reagito con violenza, aggredendo un militare e afferrandolo al collo nel tentativo di bloccare la perquisizione. I militari sono riusciti a immobilizzarlo solo dopo alcuni momenti di forte tensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bazar della droga in casa, coppia in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cultivation grandma lives in modern city, her magic skills go viral in live stream overnight Sullo stesso argomento Arluno, in casa il bazar della droga: arrestato spacciatoreArluno (Milano), 3 aprile 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato ad Arluno un italiano di 47 anni, con precedenti di polizia, per detenzione di... Leggi anche: Coppia ai domiciliari finisce in carcere perché in casa è stata trovata droga Savona, trasformano l’appartamento in un bazar della droga: arrestati dalla polizia dlvr.it/TS9HsK @LaStampa x.com Lecce, scoperto bazar della droga in un garage: arrestato 25enne con oltre 10.000 euro in contanteI Carabinieri di Lecce hanno arrestato un 25enne per spaccio di droga, sequestrando oltre 10.000 euro e grandi quantità di stupefacenti. Trovato anche un fucile da caccia non denunciato. lamilano.it Nel fuoristrada spunta un bazar della drogaAveva un bazar della droga nel suo fuoristrada, Denunciato un 31enne. A scoprirlo sono stati gli uomini della polizia di stato che hanno sequestrato anche diverse dosi di eroina e metadone. L’uomo è ... lanazione.it