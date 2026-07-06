Gas lieve rialzo a giugno 2026 | prezzo tutelato ARERA a 0,50 € Smc PSV in calo rispetto a ieri

Da quifinanza.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno 2026, il prezzo tutelato del gas stabilito da ARERA sale a 0,50 euro per metro cubo, con un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento del gas naturale, registra una diminuzione rispetto a ieri. Questo prezzo aggiornato quotidianamente influisce sui costi delle bollette domestiche, rappresentando una delle voci principali.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più importanti per la bolletta delle famiglie italiane. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 06 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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