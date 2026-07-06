Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più importanti per la bolletta delle famiglie italiane. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 06 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, lieve rialzo a giugno 2026: prezzo tutelato ARERA a 0,50 €/Smc, PSV in calo rispetto a ieri

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Natural Gas Elliott Wave Analysis | Natural Gas Price | June 2 2026 | Natural Gas Price Forecast

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