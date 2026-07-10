Il prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è salito a 0,504 euro per metro cubo, secondo ARERA. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento nel mercato all’ingrosso, è diminuito rispetto a ieri. Questo dato quotidiano sul costo del gas è un elemento chiave per le famiglie italiane, poiché influisce direttamente sull'importo della bolletta.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sulle famiglie italiane. Conoscere il valore della materia prima, fissato da ARERA per il mercato tutelato e determinato dalle offerte dei fornitori nel mercato libero, permette di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di contratto o strategie di risparmio. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 10 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, lieve rialzo a giugno 2026: prezzo tutelato ARERA a 0,504 €/Smc, PSV in calo rispetto a ieri

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Natural Gas Elliott Wave Analysis | Natural Gas Price | June 2 2026 | Natural Gas Price Forecast

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