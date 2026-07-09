Il Chelsea ha indicato che può cedere Alejandro Garnacho solo con una cessione definitiva. La trattativa per il giovane argentino si sta intensificando, con il club disposto a lasciarlo partire esclusivamente in modo permanente. La situazione del calciatore è al centro delle discussioni di mercato, mentre si cerca un accordo che soddisfi entrambe le parti. Garnacho potrebbe quindi lasciare il club solo attraverso una vendita definitiva, senza possibilità di prestito.

Garnacho, il Chelsea apre alla separazione: l’argentino verso l’addio, ma solo con cessione definitiva. La situazione di Alejandro Garnacho è diventata uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’argentino, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni, potrebbe lasciare il Chelsea già in questa sessione, aprendo scenari inattesi attorno a uno dei profili più promettenti della Premier League. Lo afferma Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il piano del Chelsea: separazione immediata. Il club londinese ha avviato una riflessione interna sul futuro del giocatore e, ad oggi, la strategia sembra chiara: l’intenzione è quella di separarsi entro l’estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Garnacho, il Chelsea apre alla cessione: l’argentino può partire solo a titolo definitivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garnacho Chelsea 4k / RARE CLIPS FREE CLIPS SCENEPACK 4K ( TOPAZ Video AI 7™ )

Notizie e thread social correlati

Garnacho, il Chelsea cambia strategia: sì alla cessione, ma solo a titolo definitivoIl Chelsea ha comunicato di essere disposto a cedere Garnacho solo a titolo definitivo, modificando la strategia rispetto alle trattative precedenti.

Garnacho torna nei radar del Napoli: il Chelsea apre alla cessioneIl Chelsea sarebbe disposto a cedere il giovane esterno offensivo nato nel 2004, valutandolo circa 40 milioni di sterline, equivalenti a circa 46,5...

Temi più discussi: Garnacho e i rumors sulla Roma, Romano spiega: La sua volontà, il Chelsea e cosa filtra dall'entourage; Roma, primo contatto col Chelsea per Garnacho: ma i costi sono elevati; Napoli, anche il Como su Garnacho: il Chelsea punta ad incassare 60 milioni; Calciomercato Roma, contatti per Garnacho: il Chelsea apre, ma c’è distanza sulla formula.

#Garnacho, il #Chelsea apre alla cessione #ASRoma x.com

MERCATO - Romano: Chelsea, Garnacho in uscita, il club inglese valuterà solo la cessione a titolo definitivoAlejandro Garnacho, obiettivo di mercato del Napoli nel gennaio 2025 come sostituto di Khvicha Kvarastkhelia, è sempre più vicino all'addio al Chelsea. Lo riferisce sul proprio canale YouTube il giorn ... napolimagazine.com

Garnacho torna nei radar del Napoli: il Chelsea apre alla cessioneIl nome di Alejandro Garnacho torna a circolare con forza in orbita Napoli. Dopo il tentativo sfumato nel mercato di gennaio 2025, quando il club azzurro ... dailynews24.it