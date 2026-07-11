La Procura ha chiamato in causa un nuovo sospettato nel caso di Garlasco, un dettaglio che rivela un passo importante nelle indagini. Questa figura, identificata come Sempio, rappresenta un elemento chiave nel quadro investigativo. La decisione di coinvolgerlo si basa su elementi scientifici e anatomici, che sono stati sottoposti a ulteriori analisi. La presenza di questa nuova persona aggiunge un capitolo significativo a una delle vicende più complesse della cronaca nera italiana, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine in corso.

Il giallo di Garlasco, una delle pagine più complesse e tormentate della cronaca nera italiana, si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo scientifico che rimette al centro del dibattito i dettagli anatomici dell’indagato. Il focus degli inquirenti si sta concentrando su un accertamento tecnico biometrico di fondamentale importanza. È stata infatti disposta una nuova consulenza della Procura di Pavia per valutare la larghezza del piede di Andrea Sempio, l’uomo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Una svolta metodologica che interviene in un contesto giudiziario già delineato, dato che per lo stesso omicidio è stato già condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima e attualmente fuori dal carcere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, l’ultima mossa shock della Procura: chiamato Sempio. Importantissimo

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