La procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, un passaggio che protrae i tempi dell’indagine. Gli esperti dovranno esaminare anche le consulenze presentate dalla difesa. Dopo la chiusura delle indagini a maggio, si pensava che si fosse in direzione di un rinvio a giudizio per Sempio, indagato per omicidio aggravato. Tuttavia, l’approfondimento sulle valutazioni psichiatriche ha rallentato la definizione del procedimento.

La Procura di Pavia, dopo la chiusura indagini dello scorso 7 maggio, sembrava essere in procinto di chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi per cui è stato condannato in via definita a 16 l’allora fidanzato Alberto Stasi. Invece viene aperto un altro fronte nell’inchiesta sul delitto di Garlasco e, con una nuova mossa investigativa, allontana ancora l’eventuale approdo a un processo. I magistrati hanno disposto una consulenza psichiatrica nei confronti del 38enne. La decisione è contenuta in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone ed è tutt’altro che un atto marginale. Perché fotografa lo stato reale dell’inchiesta: una fase ancora apertissima, tecnicamente complessa e dominata ormai quasi esclusivamente dal confronto tra consulenze scientifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – “Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio” la mossa della procura di Pavia allunga i tempi dell’inchiesta. Gli esperti dei pm dovranno “verificare” le consulenze della difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori - Storie italiane 12/05/2026

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio dopo gli accertamenti presentati dalla difesaLa procura ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, dopo aver esaminato gli accertamenti presentati dalla difesa.

Leggi anche: Garlasco, la Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio

Temi più discussi: Scarpa, Dna e impronta: ecco gli assi di Sempio; Caso Garlasco, Andrea Sempio intercettato nel 2025: frasi pesanti sulla Procura di Pavia Fa i nomi dei magistrati che hanno riaperto l'inchiesta che lo vede unico indagato e getta su di loro l'ombra della corruzione: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo g; Garlasco, mamma di Andrea Sempio scagiona il figlio e attacca: Tirato dentro per dare la revisione a Stasi; Caso Garlasco, consulenza Sempio: Chiara Poggi non si è difesa, dinamica omicidio incompatibile con i rilievi.

La procura ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio … #Garlasco #vitaindiretta x.com

Garlasco, la procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea SempioAGI - Sviluppi nel caso Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, i pm di ... msn.com

Delitto di Garlasco, disposta una consulenza psichiatrica su SempioAndrea Sempio (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano) Ancora una novità nel caso del delitto di Garlasco, ... msn.com