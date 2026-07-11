Garlasco il pompiere amico della madre di Andrea Sempio | Mai stati insieme a Vigevano eravamo amici - VIDEO

Un pompiere, amico della madre di un uomo coinvolto in un caso di cronaca, ha dichiarato di non essere mai stato a Vigevano con lei e di considerarla solo un’amica. La testimonianza potrebbe smentire le ipotesi secondo cui la donna avrebbe effettuato lo scontrino del parcheggio nel centro cittadino, anziché il figlio. La dichiarazione è contenuta in un verbale del 31 marzo 2025, inserito in una nuova inchiesta legata al caso.

La sua testimonianza, se confermata, contribuirebbe a escludere le ricostruzioni secondo cui sarebbe stata proprio Daniela Ferrari — e non il figlio Andrea — a effettuare lo scontrino del parcheggio di Vigevano Nel verbale del 31 marzo 2025, acquisito nell’ambito della nuova inchiesta sul del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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LA TESTIMONIANZA DEL POMPIERE AMICO DELLA MADRE DI SEMPIO: CROLLA LALIBI DEL TICKET DEL PARCHEGGIO

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