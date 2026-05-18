Durante un’udienza nel caso legato a un uomo di Garlasco, un pompiere ha dichiarato di non aver mai visto la madre di Andrea Sempio a Vigevano, aggiungendo che, se lei fosse stata presente senza che se ne rendesse conto, non ne ha alcuna memoria. La testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di verifiche e dichiarazioni relative alle presenze e agli incontri tra le persone coinvolte. È stato anche menzionato uno scontrino, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

Garlasco (Pavia) – “Che io ricordi non è mai venuta. Se poi lo ha fatto senza che io lo sapessi, non lo so”. Il 17 aprile dello scorso anno i carabinieri di Milano hanno ascoltato, per la seconda volta, Antonio, il vigile del fuoco (ora in pensione) di Vigevano, nell’ambito degli accertamenti sullo scontrino del parcheggio portato da Andrea Sempio come ‘alibi’ pe r l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Nei t abulati telefonici della madre dell’indagato i militari avevano notato 17 messaggi scambiati tra la donna e il vigile del fuoco la sera del 12 agosto 2007. Lo convocarono il 31 marzo 2025 per chiedergli in che rapporti fosse con Daniela Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scontrino e la mamma di Andrea Sempio, l’audizione del pompiere: “A Vigevano non l’ho vista”

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