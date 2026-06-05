Mirko Crepaldi, amico di Andrea Sempio, ha dichiarato di non aver mai notato comportamenti sospetti da parte di Sempio, definendolo innocente. Attualmente, Sempio è l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La sua posizione è al centro delle indagini, mentre Crepaldi ha espresso fiducia nell’innocenza dell’amico.

Al momento Sempio è l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo i pm, Sempio avrebbe ucciso la ragazza dopo un presunto rifiuto ad una sua avance Andrea Sempio non avrebbe mai manifestato comportamenti anomali né abitudini particolari. A dir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'amico di Andrea Sempio Mirko Crepaldi: "Non ho mai notato qualcosa di strano, per me è innocente" - VIDEO

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Mirko Crepaldi amico di Andrea Sempio: Credo nella sua innocenza - Storie italiane 21/05/2026

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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit

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