Due uomini sono accusati di aver commesso lo stesso omicidio, ma solo uno di loro, Sempio, può essere processato senza che l’altro, Stasi, venga assolto. La giustizia italiana ha già condannato Stasi in via definitiva nel 2015 per l’omicidio di una giovane donna. La posizione legale di Sempio, invece, permette di procedere contro di lui senza che la condanna di Stasi influenzi il suo caso. La vicenda riguarda le indagini e le accuse relative allo stesso delitto, ma con percorsi giudiziari distinti.

Per la giustizia italiana l’omicidio di Chiara Poggi ha già un colpevole. Si chiama Alberto Stasi, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a sedici anni di reclusione e, pur avendo lasciato il carcere per proseguire l’esecuzione della pena in affidamento ai servizi sociali, resta formalmente l’unico responsabile del delitto commesso il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Per la Procura di Pavia, tuttavia, quella stessa mattina nella casa di Chiara ci sarebbe stato Andrea Sempio. È lui, secondo la nuova ricostruzione degli inquirenti, ad aver aggredito e ucciso la ragazza dopo un rifiuto. Stasi, al contrario, sarebbe rimasto fuori dalla scena del crimine e la sua condanna rappresenterebbe un errore giudiziario. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, due uomini accusati per un solo delitto: perché Sempio può andare a processo senza assolvere Stasi

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Caso Garlasco. Scioccante! Incredibile! Vergognoso! Delitto Chiara Poggi.

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